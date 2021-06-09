В Коми 36-летняя женщина на иномарке протаранила гараж

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Жительница Коми оказалась на больничной койке после жуткого ДТП. Женщина за рулем японского кроссовера не справилась с управлением и на высокой скорости влетела в стоявший на обочине гараж. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Уточняется, что ЧП произошло на 44 км автотрассы Сыктывкар – Ухта. По словам сотрудников инспекции, «Nissan Qashqai» слетел в обочину и врезался в строение.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшую женщину. У нее диагностированы травма головы, сотрясение мозга, а также перелом стопы.

По данному факту начата проверка.

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