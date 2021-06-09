Жителям Коми напомнили о предстоящих длинных выходных

Фото: pexels.com

Жителей Коми вновь ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. Как напомнили в Роструде, в честь празднования Дня России 12, 13 и 14 июня объявлены праздничными днями.

- При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что это единственная короткая неделя за лето. Следующая ожидается только осенью – с 4 по 7 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре в День России и День города пройдет ярмарка «Лето 2021» (подробности)