Ухтинка выманила почти два миллиона у желающих обзавестись дипломами

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В Ухте вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 1,8 млн рублей.

Ухтинский городской суд установил, что 50-летняя местная жительниц в 2018 - 2020 годах реализовывала мошенническую схему заработка. Она получала от граждан деньги под предлогом предоставления за вознаграждение дипломов о высшем образовании, восстановления обучения в образовательном учреждении, перевода из одного в другое образовательное учреждение, получения свидетельства о профессиональной переподготовке, сдачи зачетов и экзаменов, поступления в образовательное учреждение, открытия категории на право управления транспортным средством. Но свои обязательства не выполняла.

От незаконных действий мошенницы пострадали 23 человека, ущерб которым превысил 1,8 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела она частично возместила причиненный потерпевшим ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Коми.

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