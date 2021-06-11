Тело пропавшего 39-летнего мужчины найдено на берегу реки в Сыктывкаре

Фото: из личного архива погибшего

Стали известны подробности гибели 39-летнего Игоря Макарова из Сыктывкара. Накануне его тело было найдено на берегу реки Вычегды.

Напомним, мужчина исчез бесследно в конце апреля этого года. Несмотря на то, что правоохранительные органы отследили путь пропавшего по камерам видеонаблюдения, полтора месяца поисков не давали результатов. В последний раз, после того, как Игорь Макаров покинул дом глубокой ночью, его видели у станции переливания крови. Затем след сыктывкарца пропал.

Как рассказали в пресс-службе СК по Коми, следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Однако по данному факту начата доследственная проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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