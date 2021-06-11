В Сыктывкаре из-за ремонта дорог перекроют две городские улицы

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улицам Куратова и Корабельной Фото: Архив "КП"

На следующей неделе в Сыктывкаре ограничат движение транспорта по двум улицам – Куратова и Корабельной. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что движение по Куратова перекроют на 1/2 ширины проезжей части в районе дома № 6 с понедельника, 14 июня, до вечера следующего дня, вторника, 15 июня.

А вот Корабельная улица будет недоступна для проезда до конца лета, вплоть до 30 августа. Движение на ней ограничат на 1/2 ширины проезжей части.

Неудобства связаны с предстоящими дорожными работами. Власти города приносят свои извинения за неудобства и просят заранее планировать маршрут.

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