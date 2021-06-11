В Сыктывкаре к 31-ой годовщине смерти Цоя восстановят стену памяти

Фото: vk.com/arteev_sv

В Сыктывкаре намерены восстановить стену рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщил депутат Госсовета Коми Сергей Артеев.

Парламентарий получил обращение от горожан с просьбой помочь восстановить арт-объект по Печорской улице. Артеев признался, что давно хотел заняться этим вопросом, так как сейчас стена находится «в плачевном состоянии». Депутат заявил, что вскоре она вновь засияет.

Артеев сообщил, что работы должны быть завершены к 15 августа – к годовщине смерти музыканта. В тот день 28-летний Цой погиб в автокатастрофе.

Сейчас парламентарий в поисках художников, которые возьмутся за разукрашивание стены. Также Артеев пригласил горожан на субботник, сейчас территория у стены оставляет желать лучшего.

- Сейчас наступает следующий этап – подбор художников, обсуждение идеи, изготовление эскиза и его согласование. Затем состоится субботник по уборке и очистке территории и оформление стены. Полагаю, к 15 августа нам удастся воплотить идею в жизнь, - написал депутат в социальных сетях.

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