День России: чем гордятся жители Коми

Фото: администрация Ижмы

Накануне Дня России ВЦИОМ выяснил, чем гордятся жители страны. Первые четыре строки заняли последовательно армия и флот (24%), народ (9%), внешняя политика (9%), Президент (6%).

На пятом месте оказались масштаб страны и красота природы (4%). По этой позиции Республика Коми даст фору большинству регионов России. Здесь и просторы бескрайние, и великолепие природы в самых разных ее проявлениях.

Хотя Коми, правда, не вошла в десятку лидеров рейтинга территорий России, которые рекомендовали бы опрошенные ВЦИОМ для посещающих впервые нашу страну.

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