Житель Коми расплатился за самовольное подключение к теплу

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Усинский городской суд рассмотрел гражданский иск ООО «Усинская Тепловая Компания» к местному жителю о взыскании убытков в размере 28 231 рубль.
Сотрудники предприятия обнаружили самовольное подключение к трубопроводу системы отопления гаража в поселке городского типа Парма. Мужчина постарался: присоединены отсекающие вентиля диаметром ДУ-40 мм, от которых была проложена тепловая сеть протяженностью 12 метров.
В отношении нарушителя составили акт и обратились в суд. Ответчик исковые требования признал полностью. Теперь ему предстоит погасить убытки, да еще и уплатить госпошлину на судебные расходы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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