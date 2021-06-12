Житель Коми расплатился за самовольное подключение к теплу

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Усинский городской суд рассмотрел гражданский иск ООО «Усинская Тепловая Компания» к местному жителю о взыскании убытков в размере 28 231 рубль.

Сотрудники предприятия обнаружили самовольное подключение к трубопроводу системы отопления гаража в поселке городского типа Парма. Мужчина постарался: присоединены отсекающие вентиля диаметром ДУ-40 мм, от которых была проложена тепловая сеть протяженностью 12 метров.

В отношении нарушителя составили акт и обратились в суд. Ответчик исковые требования признал полностью. Теперь ему предстоит погасить убытки, да еще и уплатить госпошлину на судебные расходы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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