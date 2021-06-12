Житель Коми зверски зарезал собутыльника

Фото: архив КП

Жителя Ухты подозревают в жестоком убийстве во время драки в Сосногорске.

По данным следствия, в частном доме по ул. Октябрьской между 46-летним жителем Ухты и 40-летним местным жителем произошел конфликт. Подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми вонзила нож в ногу подруги, а затем перевязала рану (подробности)