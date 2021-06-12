В селе Коми сгорел жилой дом

Фото: архив КП

Тревожное сообщение поступило в 19:46 в пожарно-спасательную службу Удорского района. Горел деревянный жилой дом в селе Кослан.

Уже через три минуты пожарные были у пылающего здания на улице Центральная. На борьбу с огнем были брошены 13 огнеборцев и 4 единицы техники.

Через час пожар был потушен, но успел основательно повредить дом на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным ГУ МЧС по Коми, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем .

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