На трассе в Коми столкнулись большегруз и поездной состав

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Мощная авария произошла в Коми 11 июня: в неравном столкновении сошлись большегруз и поездной состав с 57 вагонами.

Они встретились около 17 часов возле Чиньяворыка на 247 км трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск. Груженая щебнем «Скания» под управлением водитель 1966 года рождения и тепловоз с пустыми вагонами.

Мужчина за рулем грузовика хотел опередить поезд и выскочил на регулируемый железнодорожный переезд, где и произошло столкновение.

Исход схватки был предрешен: Scania получила 80% повреждений, тепловоз – слегка помят (на 10%), сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД Коми.

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