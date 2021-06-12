Памятник чернобыльцам открыли в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре открыли памятник участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Он появился в сквере по улице Чернова вблизи школы №1.

Камень высотой в полтора метра и весом в несколько тонн был установлен в этом сквере активистами в 2009 году. Табличка гласила: «Здесь будет установлен памятник пострадавшим от Чернобыльской и других техногенных катастроф». Но ждать этого пришлось больше десятилетия.

Автор памятника – студент кафедры дизайна Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина Степан Сердитов.

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