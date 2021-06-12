Житель Коми обобрал пьяного и угодил в колонию

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Сысольский районный суд вынес приговор жителю села Койгородок, который обобрал пьяного.

9 апреля 2021 года уже имеющий судимость за преступление против собственности В.Е Паклин совершил это преступление повторно. Вместе с пострадавшим они пили у того в гостях. Хозяин заснул. А гость решил продолжить праздник жизни. Зная, что у собутыльника есть деньги, он обшарил его одежду и нашел в карманах куртки 6000 рублей. Как водится, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Суд по совокупности приговоров (включая ранее неотбытые наказания) назначил 1 год 10 месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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