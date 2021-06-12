Незадачливый угонщик сбил железнодорожный светофор в Воркуте

Фото: архив КП

Незадачливый угонщик попался в Воркуте на месте ДТП. Оно произошло около семи часов вечера в районе железнодорожного переезда на улице Гаражной.

Этот день для воркутинца 41 году от роду складывался удачно: хорошая компания, сдобренная щедрой порцией горячительных напитков. И ключи, торчащие в замке зажигания, он воспринял как знак судьбы. Решил подвезти товарища домой. На машине своего работодателя.

УАЗ-31512 с пьяной компанией в салоне ехал со стороны железнодорожного вокзала в город, когда на их пути встали железнодорожный светофор и сигнальные столбики. Разминуться не смогли все, в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Для угонщика в качестве последней выступило, помимо опьянения, отсутствие прав и навыков вождения. Он пытался скрыться с места ДТП, но это ему также не удалось.

По факту угона в отношении воркутинца возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми вонзила нож в ногу подруги, а затем перевязала рану (подробности)