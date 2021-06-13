В Коми ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер

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В Коми в начале следующей недели погода резко начнет меняться – на смену ясной и сухой погоде придет дождливая и ветреная. Об этом сообщают региональные синоптики.

По их прогнозам, с 13 июня на Коми будут надвигаться циклон, который принесет ливни, грозы и шквалистый ветер. В некоторых районах республики ожидается град, поэтому жителей Коми просят заранее подумать о безопасности.

Однако грядущие дожди наконец снизят градус пожароопасности в лесах. Температура упадет с чрезвычайно высокой до нормы.

Температура воздуха в следующие 10 дней будет выше нормы на 4-6 градусов. Так, ночью столбик термометра покажет +10…+15 градусов тепла, днем - +21…+26. В дождливую погоду существенно похолодает – до +12…+17 градусов.

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