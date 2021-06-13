Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 июня 2021 9:16

В Коми 43 ребенка стали жертвами укусов клещей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 2305 человек

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 2305 человек

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать новые случаи укусов клещей на людей. Так, за минувшую неделю нападению подверглись 264 человека, среди них 43 – это дети. Такие данные сообщил региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, с 4 по 10 июня специалистам обнаружено четыре зараженных клеща, еще в четырех был найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Всего же было проверено 110 насекомых.

Добавим, что за все время активности клещей их жертвами стали 2 305 человек, несовершеннолетних среди них – 402.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре вянут деревья черемухи из-за неприятных насекомых (подробности)