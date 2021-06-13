В Коми воркутинцы попались на мошенническую схему и лишились более 200 тысяч рублей

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За минувшие сутки двое жителей Воркуты стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники действовали по стандартной схеме и «разводили» воркутинцев на деньги, представляясь сотрудниками банка.

Так, первой жертвой стал 45-летний местный житель. Он перевел мошенникам 30 тысяч рублей, будучи уверенным, что на него собираются оформить кредит. Мужчина перевел названную сумму на «безопасный счет» и понял, что стал жертвой аферистов.

Аналогичный случай произошел и с 60-летней пенсионеркой. Однако в этот раз сумма потери более чем в шесть раз превышает выше указанную. Женщина перевела мошенникам 193 тысячи рублей.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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