В Коми воркутинцы попались на мошенническую схему и лишились более 200 тысяч рублей

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За минувшие сутки двое жителей Воркуты стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники действовали по стандартной схеме и «разводили» воркутинцев на деньги, представляясь сотрудниками банка.
Так, первой жертвой стал 45-летний местный житель. Он перевел мошенникам 30 тысяч рублей, будучи уверенным, что на него собираются оформить кредит. Мужчина перевел названную сумму на «безопасный счет» и понял, что стал жертвой аферистов.
Аналогичный случай произошел и с 60-летней пенсионеркой. Однако в этот раз сумма потери более чем в шесть раз превышает выше указанную. Женщина перевела мошенникам 193 тысячи рублей.
По обоим фактам возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.
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