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В Коми новая рабочая неделя ознаменовалась дождями и грозами

Шквалистый ветер, ливень, град и грозы придут в Коми с началом новой недели. Об этом сообщает региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней в республике установится пасмурная погода. Однако температура воздуха ниже становится не будет, наоборот, она будет выше нормы на 4-6 градусов.

Жителям Коми пообещали температуру за окном +21…+26, а ночью столбик термометра покажет +10…+15, в некоторых районах температура существенно опустится – до +4 градусов.

В столице же Коми сегодня, 14 июня, ожидается +27 градусов тепла. По данным синоптиков, в городе будет облачно с прояснениями. Возможно ливни и грозы.

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