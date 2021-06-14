В Сыктывкаре нашли тело пропавшей 51-летней Анны Катаевой

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре завершены поиски 51-летней Анны Катаевой. Женщина ушла из дома еще в конце мая, с тех пор ее никто не видел.

Накануне волонтеры «Лизы Алерт Коми» сообщили, что поиски завершились с трагическим исходом: женщина была найдена мертвой. При каких обстоятельствах погибла сыктывкарка, не раскрывается.

Напомним, поиски женщины начались 22 мая. Тогда волонтеры и полиция просмотрели все камеры наблюдения. На одну из них попала и Анна Катаева, однако след резко пропал и поиски продолжались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна судьба пропавшего мужчины из Коми

Житель республики исчез при загадочных обстоятельствах (подробности)