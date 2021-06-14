В Сыктывкаре пропал 80-летний пенсионер

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре пропал 80-летний Николай Иевлев. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Коми». Ориентировка на мужчину появилась в социальных сетях.

Из нее следует, что пенсионер ушел из дома еще 9 июня. С тех пор о нем нет никаких вестей.

Сейчас добровольцы просматривают камеры наружного видеонаблюдения, а также опрашивают все городские больницы и морги.

Приметы: рост 173 см, седые волосы, худощавое телосложение.

Поиски мужчины осложняются тем, что неизвестно, в какой одежде он был в день исчезновения.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-(800)-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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