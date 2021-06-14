В Сыктывкаре столкнулись «десятка» и Mercedes-Benz: два человека в больнице

Фото: ГИБДД по Коми

Жуткая авария, в результате которой двое оказались на больничной койке, произошла накануне в Сыктывкаре. На Сысолском шоссе столкнулись отечественная легковушка ВАЗ-2110 и Mercedes-Benz. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что 43-летняя местная жительница за рулем «десятки» не уступила дорогу немецкому авто и влетела в иномарку под управлением 32-летнего мужчины. В результате лобовой аварии пассажирки ВАЗа и его водитель получили травмы.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавших травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы. Две женщины были срочно госпитализированы.

По данному факту начато разбирательство, проводится проверка.

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