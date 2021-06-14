В Коми 50-летний мужчина зверски забил до смерти своего знакомого

Житель Воркуты признан виновным в избиении знакомого до смерти
Фото: Архив "КП"
В Воркуте осудили 50-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Подробности трагедии раскрыли в пресс-службе СК по Коми.
Как уточнили в ведомстве, все произошло летом прошлого года. Двое мужчин во время застолья начали ругаться. Слово за слово и конфликт перерос в драку, в ходе которой осужденный избил до полусмерти своего знакомого. Прибывшие экстренно на место ЧП медики увезли пострадавшего в крайне тяжелом состоянии в больницу. Врачи будут бороться за жизнь мужчины три дня, однако травмы, которые ему нанес его собутыльник, окажутся несовместимы с жизнью.
В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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