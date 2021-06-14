В Сыктывкаре из пожара в жилом доме были спасены шесть человек

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В Сыктывкаре загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Информация о возгорании поступила к спасателям накануне в 13:38. Очевидцы рассказали, что пожар начался в жилом здании по улице Оплеснина. Уточнялось, что некоторые жильцы дома самостоятельно смогли эвакуироваться, но в здании все еще находятся люди.
Прибывшие на место ЧП пожарные спасли из огня еще шесть человек. Уточняется, что в пожаре никто не пострадал.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, заключили в МЧС.
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