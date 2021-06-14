В Коми пропала 31-летняя Наталья Тимофеева

Фото: из личного архива Натальи Тимофеевой

В Коми начались поиски 31-летней жительницы Сосногорска Натальи Тимофеевой. Женщина бесследно пропала еще 7 июня. С тех пор ее местонахождение неизвестно, а на связь с родственниками она не выходят.

Сначала муж Натальи и ее близкие попытались найти женщину собственными силами, однако их попытки не увенчались успехом. Было принято решение написать заявление в полицию и обратиться за помощью к волонтерам.

Известно, что в день исчезновения Наталья вышла из дома, направилась в сторону шестого микрорайона и больше ее никто не видел.

Женщину дома ждут ее муж и дети.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-синие, зеленые глаза.

Была одета: в синюю джинсовую куртку, белую футболку, темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки на высокой платформе.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшей женщины. Ее нашли мертвой (подробности)