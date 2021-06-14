В Коми иномарка вылетела в кювет: пострадала годовалая девочка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми в результате аварии пострадал грудной ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Уточняется, что ДТП произошло накануне, 13 июня, на 8 км дороги Изъяю-Чикшино. За рулем «Hyundai Accent» находилась 32-летняя женщина, которая не справилась с управлением авто и вылетела в кювет.

К счастью, в ДТП женщина и малышка не получили серьезных травм. Медики осмотрели ребенка и заявили, что у нее лишь ушибы конечностей и лица. В госпитализации девочка не нуждалась. К слову, от серьезных травм ребенка спасла автолюлька, в которой он сидел.

По данному факту начата проверка.

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