Жителей Коми предупредили о мутации коронавируса

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Мутированный коронавирус может вызывать новые симптомы у заболевших. Речь идет об индийском штамме COVID-19.

Так, к списку предыдущих симптомов прибавились боли в животе, рвота, потеря аппетита, боль в суставах и потеря слуха. По словам врачей, заболевшие именно этим штаммом вируса, переносят обычно болезнь без лихорадки и потери обоняния. Кашля также может не наблюдаться.

Из неприятных и опасных новых симптомов также выделены диарея и микротромбозы нижних конечностей. Последние могут привести вплоть до ампутации.

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