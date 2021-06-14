Жители Коми перевели более 1 млн рублей лжебанкирам

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Несмотря на обилие информации о дистанционных обманах, люди продолжают верить телефонным аферистам, придумывающим «легенды» о незаконных списаниях средств, оформлении или аннулировании кредитов. Причем на уловки «дельцов» попадаются и пенсионеры, и граждане среднего возраста, и молодые люди.

Так, в ОМВД России по Инте обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные и предложили оформить выгодный кредит в 600 тысяч рублей со сниженной ставкой. Далее «менеджеры» пояснили, что для этого необходимо вначале оплатить им сопутствующие расходы в сумме почти 50 тысяч рублей. Как только пенсионерка перевела им эту сумму, собеседники перестали выходить на связь.

Точно так же аферисты убедили еще одного жителя Инты взять кредит, предварительно оплатив «страховку» 150 тысяч рублей. Деньги потерпевший перечислил через терминал на 4 мобильных номера. У жительницы Сыктывдинского района виртуальные лжебанкиры таким же способом похитили 97,5 тысяч рублей.

Доверилась липовым финансистам и жительница Усинска. Ей пояснили, что необходимо пресечь попытку оформления на нее кредита, нужно самой получить займ. Женщина, действуя по их указаниям, отправила неизвестным 234 тысяч рубля, начисленные банком.

Кратно большую сумму потерял пенсионер из Сыктывкара. Поддавшись на уловки липовых сотрудников службы безопасности банка, он взял кредит в сумме 540 тысяч рублей, которые сразу же перевел на счета злоумышленников.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Все потерпевшие слышали о способах хищений из СМИ и от полицейских.

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