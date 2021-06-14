В Коми из открытого окна выпал 3-летний ребенок

В Воркуте организована доследственная проверка из-за падения ребенка из окна Фото: Архив "КП"

В Воркуте произошел еще один случай выпадения ребенка из окна. Ранее в этом же городе в один и тот же день случилась трагедия: после падания с высоты погибла 2-летняя девочка. Оба инцидента связывает то, что дети оказались без присмотра родителей.

Известно, что мальчик упал с шестиметровой высоты. Он забрался на подоконник, наклонился вниз и упал головой вниз на асфальт. К счастью, он остался жив, однако получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сейчас ребенок находится под пристальным наблюдением медиков.

Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной и полной семье.

По данному факту начата проверка. Следкому по республике предстоит установить все обстоятельства и причины, приведшие к несчастному случаю.

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