В Коми разыскивают седого мужчину с карими глазами

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил розыск 63-летнего жителя села Выльгорт Сыктывдинского района.

Местонахождение Кварчия Темури Григорьевича неизвестно с 11 июня 2021 года.

Волонтеры дают его описание: рост 164 см, нормальное телосложение, карие глаза, седой.

Перед исчезновением его видели в серой футболке, чёрных спортивных штанах и резиновых тапках.

Поисковики просят всех узнавших пропавшего сообщить по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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