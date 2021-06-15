В Коми разыскивают седого мужчину с карими глазами

Фото: «Лиза Алерт Коми»
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил розыск 63-летнего жителя села Выльгорт Сыктывдинского района.
Местонахождение Кварчия Темури Григорьевича неизвестно с 11 июня 2021 года.
Волонтеры дают его описание: рост 164 см, нормальное телосложение, карие глаза, седой.
Перед исчезновением его видели в серой футболке, чёрных спортивных штанах и резиновых тапках.
Поисковики просят всех узнавших пропавшего сообщить по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.
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