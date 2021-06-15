Жительница Коми поскользнулась в магазине и получила солидную компенсацию

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Суд взыскал солидную компенсацию морального вреда за травму, которую получила жительница Инты в местном магазине «Светофор».

Беда случилась 23 декабря 2020 года около трех часов дня. На входе в магазин женщина поскользнувшись на резиновом коврике, который не был закреплен. И упала.

Какие травмы она получила и как долго была на больничном, объединенная пресс-служба судов Коми не уточняет. Зато известны результаты обращения пострадавшей в суд.

Интинский городской суд в пользу истца взыскал компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя – еще 8 тысяч.

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