Семьи Коми вошли в топ-20 самых состоятельных в России

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Семьи Коми вошли в топ-20 рейтинга самых состоятельных семей регионов России. Это следует из исследования РИА «Новости».
Согласно данным, республика располагается на 17 месте. Предполагается, что семья с двумя детьми после всевозможных расходов остается с доходом в 36 215 рублей в месяц. Цифра куда больше в семьях с одним ребенком – 49 550 рублей.
Первое место в рейтинге традиционно занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там у семьи остается более 100 тысяч свободных рублей. Следом идет Сахалин, а тройку лидеров замыкает Москва.
В аутсайдерах расположились Чеченская республика, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика.
В среднем по России у семей с двумя детьми доход в месяц составляет 41 867 рублей, с одним ребенком – 16 365.
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