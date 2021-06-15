В Сыктывкаре построят новый онкологический центр

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В Сыктывкаре появится центр для онкобольных пациентов. Поликлиника будет находиться в отдельном здании недалеко от радиологического центра.

Сообщается, что нынешняя больница не справляется с объемами. Сейчас необходимо в смену принимать до 200 пациентов, однако ресурсов строения на Гаражной улице не хватает. По данным регионального Минздрава, в республике проживает более 20 тысяч человек с диагнозом «рак».

На сегодняшний день разрабатывается проект работ. Глава региона Владимир Уйба поручил не затягивать с этим процессом, сообщает телеканал «Юрган».

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