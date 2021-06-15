В Сосногорске Honda сбила 10-летнюю велосипедистку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 14 июня, в Сосногорске Honda сбила велосипедистку 2011 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.15. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем Honda по улице Гоголя. В районе дома №7 иномарка сбила велосипедистку 2011 года рождения. В ГИБДД пояснили, что ребенок ехал через дорогу без сопровождения взрослых. В результате ДТП пострадавшая получила ушибленную рану стопы. Кроме того, под вопросом перелом. Пострадавшую увезли в больницу.

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