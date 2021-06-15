В Вуктыле за 58 миллионов отремонтируют мост

Фото: пресс-служба администрации Вуктыла

В Вуктыле планируют отремонтировать мост через реку Вуктылка, стоимость работ составит 58 миллионов рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава администрации Гульнара Идрисова.

По ее словам, мост, расположенный на автодороге Вуктыл – Подчерье, вновь проломили. Идрисова отметила, что объект признали аварийными, поэтому по нему могут передвигаться автомобили массой не более 14 тонн. В январе был разработан проект капремонта, который уже получил положительное заключение Госэкспертизы. Стоимость работ составит 58 миллионов рублей.

Пока власти периодически восстанавливают поврежденные участки, чтобы сохранить пропускную способность моста. Глава Вуктыла призвала водителей не нарушать ограничения, поскольку это может привести к трагедии. Жителей, зафиксировавших нарушения, Идрисова призвала обращаться в ГИБДД или в администрацию или ГИБДД. Чиновница добавила, что ближайшие дни участок восстановлят.

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