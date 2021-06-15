В Коми завершены поиски пропавшего 63-летнего Темури Кварчия

Фото: Лиза Алерт Коми

В Коми завершены поиски пропавшего в минувшую пятницу 63-летнего пенсионера. Темури Кварчия исчез 11 июня в Сыктывкаре. По данным волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Коми», мужчина нуждался в медицинской помощи.

В комментариях под постом с ориентировкой сын пенсионера написал, что даже не знал, что его отец пропадал. Сейчас мужчина находится в Старом Осколе и приедет в Коми только в конце недели.

- В какой больнице лежал мой отец? Почему врачи не следят за пациентами?, - негодует молодой человек.

В социальных сетях добровольцы сегодня, 15 июня, появилась информация о том, что пропавший найден живым. Подробности исчезновения не раскрываются.

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