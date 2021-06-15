Жителей городка в Коми терроризируют агрессивные вороны

Фото: 5 канал

В Инте жители города и собаки стали подвергаться нападению ворон. Пернатые атакуют всех, кто приближается к ним.

По сообщению «5 канала», вороны таким образом защищают своих детей и территорию. К слову, они расположились у здания городской администрации.

Жителей Инты просят быть внимательными и лишний раз не провоцировать птиц. Специалисты уверяют, что скоро вороны перестанут реагировать агрессивно на чужаков, ведь птенцы подрастут и станут самостоятельными.

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