Жителей городка в Коми терроризируют агрессивные вороны

Фото: 5 канал
В Инте жители города и собаки стали подвергаться нападению ворон. Пернатые атакуют всех, кто приближается к ним.
По сообщению «5 канала», вороны таким образом защищают своих детей и территорию. К слову, они расположились у здания городской администрации.
Жителей Инты просят быть внимательными и лишний раз не провоцировать птиц. Специалисты уверяют, что скоро вороны перестанут реагировать агрессивно на чужаков, ведь птенцы подрастут и станут самостоятельными.
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