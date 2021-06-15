В Коми юридические лица задолжали 476 миллионов за вывоз мусора

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В Республике Коми юридические лица задолжали за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 476 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора Севера.

Так, в Сыктывкаре долг превысил 177 миллионов рублей. Большую часть этой суммы – 133 миллиона – задолжали предприниматели, еще более 19 миллионов – бюджетные учреждения. Второе место по задолженности заняла Воркута. В заполярном городе за обращение с ТКО не заплатили 80 миллионов 482 тысячи рублей. Управляющие компании должны 28 миллионов, еще более 41 миллиона – предприниматели. В Ухте юридические лица задолжали 68 миллионов 625 тысяч рублей.

На сегодняшний день суды рассматривают более 100 дел в отношении предпринимателей-должников. Им придется оплатить долг, а также понести различные судебные издержки. Обычно они составляют несколько десятков тысяч рублей.

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