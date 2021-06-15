Сыктывкарца посадили за то, что он пьяным поджег авто

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыктывкарский городской суд признал 24-летнего местного жителя виновным в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце марта прошлого года пьяный молодой человек узнал, что его знакомая поссорилась с соседями из-за громкой музыки. В связи с этим сыктывкарец решил поджечь соседский автомобиль Hyundai H200. Он приехал на такси в микрорайон Лесозавод, где живет девушка и ее соседи. Молодой человек облил бензином капот, правое переднее колесо и дверь, поджег и убежал. К счастью, хозяева авто успели вовремя потушить пожар, а злоумышленника задержали прохожие.

На суде сыктывкарец заявил о своей невиновности. Однако его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание сыктывкарец будет в исправительной колонии строгого режима.

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