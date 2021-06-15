Фото: пресс-служба Следственного комитета

В понедельник, 14 июня, в Ухте спасатели эвакуировали мужчину с гвоздем в ноге.

Инцидент произошел в поселке Дальний. В одной из квартир дома №2 по улице 40 лет ГВФ поселка Дальний мужчина делал ремонт. В какой-то момент он наступил на торчащий в доске гвоздь. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшему оказали помощь. Вместе с доской ухтинца эвакуировали из квартиры и донесли до автомобиля скорой помощи. Как передает «Комиинформ», доску отпилили, после чего мужчину доставили в травмпункт.

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