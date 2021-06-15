В Коми задержали полицейских, подозреваемых во взяточничестве

В Ухте полицейских подозревают в получении взятки Фото: Архив "КП"

В Ухте полицейские подозреваются во взяточничестве. Сотрудников правоохранительных органов задержали и предъявили обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Известно, что фигурантами дела являются два сотрудника ГИБДД, а также представитель юридического лица, который непосредственно давал взятку.

Уточняется, что стражи порядка брали взятки с ноября 2020 года по март 2021. Общий размер денежных средств, полученных незаконным путем, составил 175 тысяч рублей. За эти деньги инспекторы ДПС должны были регистрировать транспорт компании без предоставления их для осмотра в установленном законом порядке. К тому же, у одного из сотрудников МВД были найдены дома боеприпасы. На данный момент он заключен под стражу, как и представитель компании, которые давал взятки. Остальные фигуранты уголовного дела отправились под домашний арест.

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