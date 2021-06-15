В Печоре ревнивая женщина обвинила сожителя в грабеже: ее будут судить

Фото: СУ СК по Коми

В Печоре 37-летнюю местную жительницу обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления своим сожителем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале женщина выпивала с 28-летним сожителем. У них возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры молодой человек дважды ударил потерпевшую ногой по спине. В результате пострадавшая получила перелом пяти ребер. После этого злоумышленник покинул квартиру.

Жительница Печоры подумала, что сожитель отправился к другой женщине. Она позвонила в полицию и заявила, что молодой человек украл у нее кошелек и паспорт, а также угрожал убийством. Однако эта информация не подтвердилась. Женщина объяснила мотивы своего поступка. Она хотела, что полицейские привезли сожителя домой, поскольку в тот момент у нее не было денег на дорогу для слежки за ним.

Уголовное дело направили в Печорский городской суд. Сожитель обвиняемой осужден за причинение ей тяжкого вреда здоровью.

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