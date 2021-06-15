В Сыктывкаре неделю назад пропал 46-летний Андрей Разумов

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре начались поиски пропавшего 46-летнего Андрея Разумова. Информация об этом появилась на сайте «Лиза Алерт Коми».

Уточняется, что мужчина ушел из дома больше недели назад, 7 июня, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полиции.

В день исчезновения на Андрее была синяя куртка, синие джинсы и белые туфли.

Приметы пропавшего: рост 185 см, нормального телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении сыктывкарца, сообщите, по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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