Стали известны подробности гибели двухлетней девочки из Коми, выпавшей из окна

Двухлетняя девочка, оставшись без присмотра, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку Фото: Архив "КП"

В Воркуте трагически оборвалась жизнь двухлетней девочки. Малышка разбилась насмерть, выпав из окна многоквартирного дома. Трагедия произошла накануне.

В пресс-службе МВД рассказали, что произошло в черный для родителей ребенка день. Оказалось, что в тот вечер отец находился дома один с девочкой, пока ее мама была в магазине. В какой-то момент папа отлучился буквально на пару минут из комнаты, однако этого хватило, чтобы двухлетний ребенок взобрался на подоконник и выпал окно, защищенное лишь москитной сеткой. Высота падения составила примерно девять метров.

На место ЧП экстренно были вызваны медики. Они госпитализировали ребенка в ближайшую больницу, но было уже поздно: ребенок умер от полученных травм.

В ведомстве также добавили, что семья погибшего ребенка не состоит на учете, является благополучной и никогда не попадала в поле зрения полицейских.

По данному факту начата проверка.

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