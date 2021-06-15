В Воркуте 3-летний ребенок потянулся за игрушкой и выпал из окна

Малыш играл со своей старшей сестрой, дети бросали игрушки Фото: Архив "КП"

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего накануне в Воркуте. Из городской квартиры с шестиметровой высоты упал 3-летний ребенок.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, мальчик играл со своей старшей сестрой в комнате. Дети кидались игрушками, как мячом, пытались их поймать. Одна из них улетела в окно, и малыш решил посмотреть, как далеко игрушка упала. Однако он так сильно оперся о москитную сетку, что та упала, и ребенок камнем полетел вниз.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.

По данному факту начата проверка. Отмечается, что семья малыша не состоит на учете и является благополучной.

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