В Сыктывкаре временно изменятся четыре автобусных маршрута

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В Сыктывкаре временно изменится схема движения автобусов по маршрутам №7, №19, №28 и №55. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с тем, что с 16 по 25 июня на Сысольском шоссе будут проводиться ремонтные работы. В это время будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части на участке от Октябрьского проспекта до улицы Южной. В связи с этим временно изменятся четыре автобусных маршрута.

По маршруту №7 в сторону Лесозавода автобус проследует по Сысольскому шоссе, Октябрьскому проспекту, улицам Куратова, Первомайской и Домны Каликовой, а далее по маршруту. В обратном направлении автобус проследует по улицам Пушкина, Первомайской, Куратова, Октябрьскому проспекту и Сысольскому шоссе, а далее по маршруту.

По маршруту №19 автобус будет ехать по улицам Первомайской, Куратова, Октябрьскому проспекту и Сысольскому шоссе, а далее по маршруту.

По маршруту №28 автобус проследует по улицам Первомайской, Куратова, Октябрьскому проспекту, Сысольскому шоссе и далее по маршруту;

По маршруту №55 автобус будет ехать по улицам Пушкина, Первомайской, Куратова и Октябрьскому проспекту и Сысольскому шоссе.

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Расписание автобусов и парома здесь