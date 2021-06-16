Жителей Коми пригласили на республиканский субботник на кладбищах

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Жителей Коми пригласили на общереспубликанский субботник, который состоится 19 июня в канун православного праздника Троицы. Традиционно в этот день кладбища посещают много людей, чтобы помянуть усопших.

Глава республики Владимир Уйба поручил организовать мероприятие с соблюдением всех эпидемиологических мер. Также он попросил волонтеров обратить внимание на могилы, которые запустели и долгое время за ними никто не ухаживал.

- Возможно, у умерших уже нет родственников, которые ухаживали бы за местами захоронения. И, конечно, должны быть приведены в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Это наш с вами долг и святая обязанность, - заявил Уйба.

Добавим, что в каждом районе у кладбищ будет организованы места для складирования и вывоза мусора. А жители Сыктывкара и вовсе могут бесплатно получить мешки и перчатки для субботника.

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