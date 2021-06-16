В Сыктывкаре гендиректор компании украл почти 5 миллионов

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре руководителя строительной организации обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018 году гендиректор фирмы заключил с Главным управлением МЧС по Коми госконтракт о ремонте одного из объектов. При этом подрядчик не выполнил ряд работ, предусмотренных контрактом. В частности, компания не демонтировала старую отделку стен и пола, не оштукатурила стены под вентилируемым фасадом, не сделала металлические решетки, а также не благоустроила территорию.

Однако коммерсант предъявил к оплате документы о выполнении работ в полном объеме. На их основании строительной фирме перечислили деньги. При этом 3,5 миллиона рублей гендиректор получил за невыполненные работы.

Кроме того, в 2018 году аналогичным способом коммерсант украл 1,4 миллиона рублей, выделенных на обустройство щебеночной дороги на территории кладбища в сыктывкарском поселке Верхний Чов. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично.

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