Осужденная за взятку экс-глава Избиркома Коми выйдет по УДО

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Экс-глава Избиркома Коми Елена Шабаршина выйдет по УДО. Такое решение принял Вологодский горсуд.

Ранее осужденная подала ходатайство о рассмотрении ее прошения об усвлоно-досрочном освобождении. Сегодня, 16 июня, стало известно, что суд удовлетворил просьбу Шабаршиной. Отмечается, что решение суда в законную силу еще не вступило.

Напомним, в 2019 году Шабаршина была признана виновной во взяточничестве. Тогда суд назначил ей шесть лет колонии общего режима, а также штраф 1,56 млн рублей. Также в приговоре сообщалось, что экс-руководителю избирательного комитета запрещено два года после освобождения занимать определенные должности. Однако с решением суда Шабаршина не согласилась и подала апелляцию. Суд пересмотрел наказание и сократил срок пребывания в колонии до трех лет.

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