Жителя Коми посадили за то, что он избил пенсионера и его сожительницу

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В Прилузском районе 47-летнего местного жителя признали виновным в том, что он избил пенсионера и его сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте в селе Черныш мужчина и его сожительница выпивали в гостях. В какой-то момент гость стал агрессивно предъявлять претензии к 60-летнему хозяину квартиры. Злоумышленник решил, что пенсионер оказывает знаки внимания его сожительнице. После этого фигурант ударил пенсионера кулаком в челюсть. От удара хозяин упал со стула. Для того, чтобы избежать продолжения ссоры, мужчина отправился в другую комнату спать. В это время за него заступилась сожительница пенсионера. За это она также получила кулаком по лицу.

Выпив еще, гость взял на кухне нож и отправился в соседнюю комнату. Там злоумышленник стал угрожать пенсионеру. Он стащил потерпевшего с кровати, после чего стал избивать руками, ногами и металлической кочергой. В результате пострадавший получил закрытый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки и лица.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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