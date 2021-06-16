На безопасность и материально-технической базу школ Коми выделили 625 миллионов

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На укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях сферы образования в Коми выделили более 625 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении республиканского правительства.

Правительство постановило увеличить объем ассигнований для Министерства образования, науки и молодежной политики. Сумма на 2021 год составит почти 473,2 миллиона рублей. Эти деньги потратят на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях сферы образования. Сумма на плановый период 2022 года составит 23,4 миллиона рублей.

Деньги распределят между всеми муниципалитетами Коми. Больше всего получит в 2021 году Сыктывкар – 154 миллиона, Ухта – 46,6 миллиона рублей и Усть-Вымский район – 46,6 миллиона рублей. Общая сумма субсидий на 2021 год с учетом изменений составит 625,2 миллиона.

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